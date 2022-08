Elezioni, da Calenda e Di Maio: come funziona la legge elettorale che ha trasformato i piccoli partiti in kingmaker (Di martedì 2 agosto 2022) Luigi Di Maio dice sì al Pd a braccetto con Tabacci, Giovanni Toti dice no al centrodestra e aspetta Matteo Renzi, che invoca il terzo polo e tira per la giacchetta Carlo Calenda, che nel frattempo gioca al tira e molla con Enrico Letta. Quando mancano un mese e 25 giorni alle Elezioni, la politica italiana è ancora appesa alle parole e alle volontà dei leader di formazioni che prese separatamente non arrivano nemmeno al 5% dei consensi tra gli elettori. partitini all’improvviso diventati protagonisti, anzi kingmaker, per via della surreale legge elettorale con la quale gli italiani andranno al voto il prossimo 25 settembre. Il nome è noto: Rosatellum, per via del suo principale architetto: Ettore Rosato, deputato di Italia Viva, proprio uno di quei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Luigi Didice sì al Pd a braccetto con Tabacci, Giovanni Toti dice no al centrodestra e aspetta Matteo Renzi, che invoca il terzo polo e tira per la giacchetta Carlo, che nel frattempo gioca al tira e molla con Enrico Letta. Quando mancano un mese e 25 giorni alle, la politica italiana è ancora appesa alle parole e alle volontà dei leader di formazioni che prese separatamente non arrivano nemmeno al 5% dei consensi tra gli elettori.ni all’improvviso diventati protagonisti, anzi, per via della surrealecon la quale gli italiani andranno al voto il prossimo 25 settembre. Il nome è noto: Rosatellum, per via del suo principale architetto: Ettore Rosato, deputato di Italia Viva, proprio uno di quei ...

