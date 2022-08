Elezioni | Conte contro l' alleanza Pd - Azione | ' In bocca al lupo alla nuova ammucchiata'

pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Dobbiamo difendere la Costituzione e la centralità del Parlamento. Nostro assetto è a rischio” - petergomezblog : Elezioni, Letta e Calenda, accordo sull’agenda Draghi: “Ci riconosciamo in metodo e temi del suo governo”. In coal… - bertocamilla : RT @pietroraffa: Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti esistenti… - Francesco6418 : RT @pietroraffa: Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti esistenti… -

... il patto che abbiamo fatto oggi rende le prossimecontendibili', dichiara il segretario ... Tra le prime quella di Giuseppe: 'Finalmente è finita la telenovela Letta - Calenda. In bocca ...Nessun problema, ce ne occuperemo' è il commento caustico su Twitter del leader M5s, GiuseppeLaura Castelli, viceministro dell'Economia e delle Finanze, è ospite dell’edizione del 2 agosto di Omnibus, il talk show del mattino ...Renzi: "Non possiamo allearci con chi ha votato contro Draghi" - Conte: "In bocca al lupo alla nuova ammucchiata" - Tajani: "Azione getta la maschera: è la quinta colonna del Pd" ...