Elezioni | Conte | ' c' è chi negozia stessa poltrona con nuovi simboli | M5S con cittadini'

(Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "C'è chi presenta, chi fondapartiti, sposa nuove bandiere, chi da un giorno all'altro cestina principi e valori professati per anni. Chi stando la medesimama concolori. Ma poi ci siete voi". Così, con una stilettata che sembra diretta allo 'scissionista' Luigi Di Maio, il leader del M5S Giuseppein un post su Facebook rivolto ai sostenitori del Movimento. "iscritti dalla prima ora eche si avvicinano adesso al Movimento 5 Stelle. State affollando palazzetti, sale riunioni, vi ritrovate a confrontarvi anche sul web per sostenere l'azione politica del Movimento. Siete migliaia. Sottraete tempo alle famiglie, alle meritate vacanze per ...

Giuseppesarebbe favorevole anche alla linea del Pd, con il rinnovo dell'Ape sociale e di ... il nuovo partito di Luigi Di Maio, che si presenterà allecome Impegno Civico , in ...'Filorosso' va in onda questa sera, alle 21.20 su Rai3. L'appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre sarà al centro della puntata condotta da Giorgio Zanchini e Roberta Rei, che tratteranno ...Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "C'è chi presenta nuovi simboli, chi fonda nuovi partiti, sposa nuove bandiere, chi da un giorno all altro cestina principi e valori professati per anni. Chi ...La coerenza di chi è rimasto nel Movimento ci rafforza”. Intervistato da TPI, Giuseppe Conte aveva ribadito l’intenzione del M5S di correre da soli alle elezioni anche se non aveva escluso un ...