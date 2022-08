Elezioni, c'è l'accordo tra Letta, Calenda e Della Vedova (Di martedì 2 agosto 2022) C'è l'accordo tra il Pd di Enrico Letta, Azione di Calenda e +Europa di Della Vedova per le Elezioni politiche. È quanto si apprende da fonti presenti all'incontro alla Camera dei deputati. 2 agosto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) C'è l'tra il Pd di Enrico, Azione die +Europa diper lepolitiche. È quanto si apprende da fonti presenti all'incontro alla Camera dei deputati. 2 agosto ...

matteorenzi : La prima proposta del PD di Letta per queste elezioni è aumentare le tasse di successione. Pagare anche per la mort… - TizianaFerrario : #Elezioni:vedo troppi cespugli e cespuglietti che si credono baobab.Urge realismo per evitare ingovernabilità. Rico… - riotta : L'accordo in extremis dei senatori @TheDemocrats @SenSchumer @Sen_JoeManchin regala @JoeBiden una vittoria sul clim… - sciltian : Non diteglielo a @Iostoconlanato che poi mi dice che mi invento le cose. L'accordo fra L e CC è stato riconfermato… - fattoquotidiano : Fumata bianca nel faccia a faccia decisivo: Pd e Azione/+Europa andranno insieme alle elezioni [DIRETTA ORA PER ORA… -