Elezioni: c’è l’accordo tra Calenda, Letta e Della Vedova (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – C’è l’accordo tra il Pd di Enrico Letta, Azione di Carlo Calenda (foto) e +Europa di Benedetto Della Vedova per le Elezioni politiche del prossimo 25 settembre. È quanto si apprende da fonti presenti all’incontro che si è tenuto alla Camera dei Deputati. “Finalmente è finita la telenovela Letta-Calenda: in bocca al lupo alla nuova ammucchiata che va dalla Gelmini dei tagli alla scuola al Pd, passando per Calenda, che non ha mai messo il naso fuori da una Ztl. Si riconoscono nell’agenda Draghi. Salario minimo legale, lotta all’inquinamento e alla precarietà giovanile saranno fuori dalla loro agenda. Nessun problema, ce ne occuperemo noi”, commenta su Facebook il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – C’ètra il Pd di Enrico, Azione di Carlo(foto) e +Europa di Benedettoper lepolitiche del prossimo 25 settembre. È quanto si apprende da fonti presenti all’incontro che si è tenuto alla Camera dei Deputati. “Finalmente è finita la telenovela: in bocca al lupo alla nuova ammucchiata che va dalla Gelmini dei tagli alla scuola al Pd, passando per, che non ha mai messo il naso fuori da una Ztl. Si riconoscono nell’agenda Draghi. Salario minimo legale, lotta all’inquinamento e alla precarietà giovanile saranno fuori dalla loro agenda. Nessun problema, ce ne occuperemo noi”, commenta su Facebook il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L'articolo ...

