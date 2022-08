Elezioni: Calenda, 'veniamo con spirito costruttivo' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "veniamo con spirito costruttivo, non è difficile se c'è la volontà". Così Carlo Calenda arrivando alla Camera per l'incontro con Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "con, non è difficile se c'è la volontà". Così Carloarrivando alla Camera per l'incontro con Enrico Letta.

