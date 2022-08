Elezioni | Calenda | Renzi? Nessun veto per coalizione

(Di martedì 2 agosto 2022)? "Le porte sono aperte a tutti per discutere e io ci ho pensato molto. E' del tutto evidente che la rottura in questa fase paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri, ma non si fa politica ...

Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti. "Alle elezioni andremo da soli, al centro, spero si unisca anche Calenda. Saremo l'unica novità sulla scheda elettorale." Elezioni, Calenda a Letta: "Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottura sarà vostra." Esprimo grande soddisfazione per l'accordo sottoscritto oggi da nostro Segretario nazionale Carlo Calenda con il PD.

Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. Patto elettorale tra PD e Azione/+Europa 1. La visione, il programma Le prossime elezioni sono una scelta di campo tra un'Italia tra i grandi Paesi europei e ... Carlo Calenda ribatte così via twitter ai follower che oggi hanno criticato l'accordo raggiunto con Enrico Letta, segretario del Pd, in vista delle elezioni 2022 in programma del 25 settembre. "Credo che il passo che abbiamo fatto oggi renda queste elezioni veramente contendibili". Ha aggiunto Calenda: "non credo che gli italiani siano disponibili a farsi sottomettere a una proposta che li sottomette." "Sui collegi uninominali non ci saranno candidati divisivi, è giusto. Siamo riconoscenti al PD per questo in modo tale che ognuno corra con i suoi voti e candidi chi ritiene giusto."