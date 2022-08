Elezioni | accordo tra Pd e Azione Carretta e Casati | “Una notizia che fa bene al Paese”

(Di martedì 2 agosto 2022) Bergamo. Questo matrimonio s’ha da fare. Sì all’unione di intenti tra Partito Democratico,e +Europa: al tavolo che ha riunito Enrico Letta, Carlo Calenda edetto della Vedova si è infatti trovato l’tra le due forze che si guadavano da lontano da qualche giorno e che ora hanno scelto la via della sintesi politica, arrivata, così si dice, grazie anche alla medidel gruppo federato a. Un triunvirato che era auspicato dai più e che, si registra, non ha invece trovato il favore di Matteo Renzi che ha dichiarato che “non ha intenzione di stare in una coalizione con forze che hanno votato contro Draghi”. Un patto che, sommando le intenzioni di voto, almeno secondo l’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, porterebbe il polo del centrosinistra al 26,8%, mentre quello del ...

Al termine di una lunga e complessa trattativa, siglato l'accordo politico Pd, Azione e +Europa in vista delle prossime elezioni, il 25 settembre. La totalità dei candidati nei collegi uninominali della coalizione verrà suddivisa tra Democratici e Azione. Dopo giorni di intense trattative il Partito Democratico di Enrico Letta ha siglato un accordo con Azione di Carlo Calenda e +Europa di Benedetto Della Vedova: intesa per correre uniti.