Elezioni 2022, Ita come Alitalia: Meloni la porta in campagna elettorale (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ inevitabile che tornino in mente Berlusconi e i Castelli della Loira. Allora, prima nel 2008 e poi nel 2013, c’era Alitalia al centro della campagna elettorale. “Un paese turistico come l’Italia non può restare senza un vettore nazionale. Air France porterebbe i turisti a visitare le bellezze francesi…”, diceva il Cavaliere a fine marzo 2008, pochi giorni prima del voto. Il concetto, “ci rubano i turisti”, è tornato anche cinque anni dopo. Oggi, invece, Alitalia non c’è più e in campagna elettorale finisce la neonata Ita. “Mi auguro che il presidente Draghi smentisca l’ipotesi di un’accelerazione del processo di vendita di Ita a Lufthansa. È un argomento del quale si sta parlando molto sui media e che ci fa letteralmente sobbalzare visto che il ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ inevitabile che tornino in mente Berlusconi e i Castelli della Loira. Allora, prima nel 2008 e poi nel 2013, c’eraal centro della. “Un paese turisticol’Italia non può restare senza un vettore nazionale. Air France porterebbe i turisti a visitare le bellezze francesi…”, diceva il Cavaliere a fine marzo 2008, pochi giorni prima del voto. Il concetto, “ci rubano i turisti”, è tornato anche cinque anni dopo. Oggi, invece,non c’è più e infinisce la neonata Ita. “Mi auguro che il presidente Draghi smentisca l’ipotesi di un’accelerazione del processo di vendita di Ita a Lufthansa. È un argomento del quale si sta parlando molto sui media e che ci fa letteralmente sobbalzare visto che il ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - fattoquotidiano : M5s, Ricciardi a La7: “Di Maio mi fa ridere per come si è ridotto. Elezioni? FdI, Italia Viva e tanta parte del Pd… - antoniorosato72 : Elezioni politiche 2022: Calenda, Letta, c'è l'accordo. Il segretario del Pd: 'Abbiamo dimostrato un grande senso d… - vivereitalia : Elezioni 2022, Ita come Alitalia: Meloni la porta in campagna elettorale -