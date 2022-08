Elezioni 2022 | Conte | “Telenovela Letta-Calenda | in bocca al lupo ammucchiata”

(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Finalmente è finita la: inalalla nuovache va dalla Gelmini dei tagli alla scuola al Pd, passando per, che non ha mai messo il naso fuori da una Ztl. Si riconoscono nell’agenda Draghi. Salario minimo legale, lotta all’inquinamento e alla precarietà giovanile saranno fuori dalla loro agenda. Nessun problema, ce ne occuperemo noi”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, commentando l’accordo raggiunto tra Enrico, Carloe Benedetto Della Vedova, in vista dellepolitiche del 25 settembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale Gli altri programmi, in anteprima il programma economico della MeloniAlla fine l'accordo c'è: i leader di Pd, Azione e +Europa hanno trovato l'intesa per correre insieme alledel 25 settembre. "Siamo solidi e compatti, andiamo a vincere queste, niente è già scritto, da oggi finisce ogni tipo di discussione e polemica, finisce il pre partita e inizia la vera partita", ha detto Calenda dopo la firma. "Abbiamo dimostrato un grande ... Carlo Calenda ed Enrico Letta hanno raggiunto un accordo in vista delle elezioni: ad Azione 15 seggi "blindati", Di Maio fuori dall'uninominale e adesso a rischio. Il Partito Democratico e il tandem ...(Adnkronos) - Raggiunto l'accordo tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova in vista delle elezioni politiche del 25 settembre ...