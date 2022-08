Elezioni 2022: Berlusconi posta il simbolo del centrodestra per il voto degli italiani all'estero con i nomi dei tre leader (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Un messaggio per i 6 milioni di italiani che vivono all'estero. Siamo stati noi a istituire il Ministero per gli italiani nel mondo, abbiamo consentito loro di votare per eleggere i loro rappresentanti nel Parlamento italiano. Anche a queste Elezioni politiche potete votare - già nei prossimi giorni - la lista unitaria del Centro Destra che porta i nomi mio, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini". Lo scrive sui suoi canali social, Silvio Berlusconi, postando il simbolo unitario del centrodestra per gli italiani all'estero che voteranno il 25 settembre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Un messaggio per i 6 milioni diche vivono all'. Siamo stati noi a istituire il Ministero per glinel mondo, abbiamo consentito loro di votare per eleggere i loro rappresentanti nel Parlamento italiano. Anche a questepolitiche potete votare - già nei prossimi giorni - la lista unitaria del Centro Destra che porta imio, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini". Lo scrive sui suoi canali social, Silviondo ilunitario delper gliall'che voteranno il 25 settembre.

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - GiusPecoraro : RT @marattin: Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Europeo cont… - giagiangi : RT @ImolaOggi: Elezioni: Salvini, 'chiunque vinca, la posizione internazionale dell'Italia non cambia. La Lega rimane per l'alleanza atlant… -