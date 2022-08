Elezioni 2022, accordo fatto tra Letta e Calenda, ma è gelo su Di Maio: “Accetto diritto di tribuna”. Berlusconi: “Il 25 settembre vinciamo noi” (Di martedì 2 agosto 2022) Il segretario dem: «Abbiamo dimostrato un grande senso di responsabilità». Berlusconi posta il simbolo del centrodestra. L’incontro del ministro degli Esteri con i gruppi del suo nuovo partito Impegno civico: «La coalizione si fa sui programmi» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 2 agosto 2022) Il segretario dem: «Abbiamo dimostrato un grande senso di responsabilità».posta il simbolo del centrodestra. L’incontro del ministro degli Esteri con i gruppi del suo nuovo partito Impegno civico: «La coalizione si fa sui programmi»

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - GiadaStefana : RT @SI_sinistra: #Elezioni, Fratoianni: 'Non condividiamo accordo Letta-Calenda, chiediamo chiarimenti' - Italia - - GaetanoFornelli : Perché andare a cinema, se c’è la campagna elettorale in ???? ? ?????????????????????? -