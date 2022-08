Elena | ' Ho preferito la morte a una vita d' inferno' L' addio in un video dalla clinica in Svizzera

petergomezblog : Fine vita, l’ultimo messaggio di Elena dalla Svizzera: “Avrei preferito morire nel mio letto, con mia figlia e mio… - fanpage : #Finevita, l'ultimo messaggio di Elena, che si è recata in Svizzera per il suicidio assistito - age_of_VIRGO : RT @legalizzas: 'Fine vita, l’ultimo messaggio di Elena: “Avrei preferito morire nel mio letto, ma sono qui da sola''?? Grazie ad una poli… - mancini_van : RT @petergomezblog: Fine vita, l’ultimo messaggio di Elena dalla Svizzera: “Avrei preferito morire nel mio letto, con mia figlia e mio mari… - luigisa27514204 : RT @legalizzas: 'Fine vita, l’ultimo messaggio di Elena: “Avrei preferito morire nel mio letto, ma sono qui da sola''?? Grazie ad una poli… -

La figlia e il marito hanno capito la sua scelta e la hanno sostenuta ma, per non metterli in pericolo davanti la giustizia italiana,ha chiesto aiuto a Cappato: "Avrei sicuramente..., 69 anni, residente a Spinea in provincia di Venezia, ha scelto un videomessaggio per ... "Avrei sicuramentefinire la mia vita nel mio letto, nella mia casa - ha aggiunto la donna - ...«Mi sono trovata davanti ad un bivio. Una strada più lunga che mi avrebbe portato all’inferno, una più breve che poteva portarmi qui in Svizzera, a Basilea: ho scelto la seconda». Elena, 69 anni, resi ...IL SILENZIO DEI PARTITI Elena è morta in Svizzera per poter accedere legalmente al suicidio assistito. Ma in campagna elettorale non c'è spazio per parlare di eutanasia legale [LEGGI] ...