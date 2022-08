Dumfries nel mirino del Chelsea, la cifra richiesta dall’Inter (Di martedì 2 agosto 2022) In casa Chelsea tiene banco la questione relativa all’esterno destro, dopo l’affare Cucurella che andrà a disporsi nell’out di sinistra (affare da circa 50 milioni di euro). Come spiega Fabrizio Romano, le candidature per il ruolo di esterno destro corrispondono ai nomi di Kyle Waker-Peters e Denzel Dumfries. Quest’ultimo è in cima alla lista dei desideri dei Blues, ma l’Inter vuole tenerlo e dargli le chiavi della propria fascia destra per quest’anno. Mentre, per quanto riguarda il giocatore del Southampton, si sta discutendo se sia il profilo giusto. Dumfries, Chelsea, InterSirene inglesi, dunque, per Dumfries. Oltre al Chelsea, anche il Manchester United è interessato all’olandese. L’Inter fa muro chiedendo una cifra vicina ai 40-50 milioni di euro. Alcune ... Leggi su rompipallone (Di martedì 2 agosto 2022) In casatiene banco la questione relativa all’esterno destro, dopo l’affare Cucurella che andrà a disporsi nell’out di sinistra (affare da circa 50 milioni di euro). Come spiega Fabrizio Romano, le candidature per il ruolo di esterno destro corrispondono ai nomi di Kyle Waker-Peters e Denzel. Quest’ultimo è in cima alla lista dei desideri dei Blues, ma l’Inter vuole tenerlo e dargli le chiavi della propria fascia destra per quest’anno. Mentre, per quanto riguarda il giocatore del Southampton, si sta discutendo se sia il profilo giusto., InterSirene inglesi, dunque, per. Oltre al, anche il Manchester United è interessato all’olandese. L’Inter fa muro chiedendo unavicina ai 40-50 milioni di euro. Alcune ...

