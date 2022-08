Dramma a Napoli: uomo travolto e ucciso da pirata della strada (Di martedì 2 agosto 2022) Napoli. Tragico incidente questo pomeriggio a Napoli dove un uomo è stato travolto da un’auto e ucciso. Come riporta InterNapoli, il Dramma è avvenuto in via Piedimonte D’Alife a Piscinola. La vittima pare si trovasse a piedi lungo l’arteria che si trova alle spalle della metropolitana di Piscinola quando sarebbe stato investito. Incidente a Piscinola: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 agosto 2022). Tragico incidente questo pomeriggio adove unè statoda un’auto e. Come riporta Inter, ilè avvenuto in via Piedimonte D’Alife a Piscinola. La vittima pare si trovasse a piedi lungo l’arteria che si trova alle spallemetropolitana di Piscinola quando sarebbe stato investito. Incidente a Piscinola: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

