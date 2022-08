Dopo il voto il Pd rischia di sfaldarsi fra le mani di Letta (Di martedì 2 agosto 2022) Sono giorni che Carlo Calenda va ripetendo ai suoi : “Guardate bene come Letta sta preparando questa alleanza. Il suo obiettivo non è tanto vincere, perché non ci crede nemmeno lui, e sbaglia, quanto far avere al Pd più voti di Fratelli d’Italia. Questo è il suo chiodo fisso”. Ebbene la frase del leader di Azione non è una malignità, come potrebbe apparire a tutta prima, ma si basa su un ragionamento che è suffragato dalle riflessioni di alcuni esponenti di primo piano del Partito democratico. Letta, infatti, ritiene che difficilmente qualcuno lì dentro gli potrà imputare la sconfitta elettorale, visto che si va al voto all’improvviso, con uno scioglimento anticipato della legislatura. Perciò il segretario dem punta a ottenere il massimo dei voti per il suo partito, per blindarsi. Al contrario, se oltre alla sconfitta con il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 2 agosto 2022) Sono giorni che Carlo Calenda va ripetendo ai suoi : “Guardate bene comesta preparando questa alleanza. Il suo obiettivo non è tanto vincere, perché non ci crede nemmeno lui, e sbaglia, quanto far avere al Pd più voti di Fratelli d’Italia. Questo è il suo chiodo fisso”. Ebbene la frase del leader di Azione non è una malignità, come potrebbe apparire a tutta prima, ma si basa su un ragionamento che è suffragato dalle riflessioni di alcuni esponenti di primo piano del Partito democratico., infatti, ritiene che difficilmente qualcuno lì dentro gli potrà imputare la sconfitta elettorale, visto che si va alall’improvviso, con uno scioglimento anticipato della legislatura. Perciò il segretario dem punta a ottenere il massimo dei voti per il suo partito, per blindarsi. Al contrario, se oltre alla sconfitta con il ...

