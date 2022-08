“Donne bellissime e il gas costa poco”, lo spot dell’ambasciata russa per convincere gli europei a trasferirsi (Di martedì 2 agosto 2022) “Belle Donne, balletto, gas economico, questa è la Russia”. Così l’ambasciata russa in Spagna invita gli europei a trasferirsi nel loro Paese. Lo fa con un video postato sul canale Twitter ufficiale sottolineando che chi andrà, troverà “un’economia in grado di resistere a migliaia di sanzioni“. “E’ ora di trasferirsi. Non rimandare, sta arrivando l’inverno”, conclude il video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) “Belle, balletto, gas economico, questa è la Russia”. Così l’ambasciatain Spagna invita glinel loro Paese. Lo fa con un video postato sul canale Twitter ufficiale sottolineando che chi andrà, troverà “un’economia in grado di resistere a migliaia di sanzioni“. “E’ ora di. Non rimandare, sta arrivando l’inverno”, conclude il video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

