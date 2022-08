Donatella Rettore è positiva al Covid: “Sto male, spero di farcela” (Di martedì 2 agosto 2022) “Sto male, spero di farcela”. A scriverlo, sulle proprie pagine social, è stata Donatella Rettore. Il tweet risale a ieri 1 agosto mentre il post su Instagram è di due giorni fa, ma il contenuto non cambia: è risultata positiva al Covid. Le parole, infatti, sono le stesse: “Non poteva mancare e proprio adesso sono: ‘positiva e con sintomi’. Sto male e non ho altro da aggiungere. spero di farcela… vi abbraccio, Rettore”. Numerosi i commenti sotto al post della cantautrice classe 1955: “Io ho avuto il Covid con sintomi pesanti, stessa cosa mia madre. Mio padre asintomatico. Se hai 3 vaccini in pochi giorni passa tutto”, “Cara Donatella, ti circondiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) “Stodi”. A scriverlo, sulle proprie pagine social, è stata. Il tweet risale a ieri 1 agosto mentre il post su Instagram è di due giorni fa, ma il contenuto non cambia: è risultataal. Le parole, infatti, sono le stesse: “Non poteva mancare e proprio adesso sono: ‘e con sintomi’. Stoe non ho altro da aggiungere.di… vi abbraccio,”. Numerosi i commenti sotto al post della cantautrice classe 1955: “Io ho avuto ilcon sintomi pesanti, stessa cosa mia madre. Mio padre asintomatico. Se hai 3 vaccini in pochi giorni passa tutto”, “Cara, ti circondiamo ...

