Diritti degli Animali – Alfonsi- Palmieri | ok dell’assemblea capitolina a istituzione del garante

"Roma Capitale avrà un garante dei Diritti degli Animali. E' quanto deliberato dall'Assemblea capitolina che, nella seduta odierna, ha approvato una proposta di iniziativa dei Consiglieri delle Commissioni Ambiente e Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica sulla istituzione delle figura del garante dei Diritti degli Animali. Un lavoro importante, che ha visto il contributo ed il voto unanime di tutte le forze politiche. Con tale provvedimento viene integrato il vigente Regolamento sulla tutela degli Animali risalente al 2005 includendo i principi della normativa comunitaria, nazionale e regionale." dichiara Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione

