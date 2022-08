sportli26181512 : Dimarco, precampionato al top: così si candida a essere il jolly di Inzaghi: Dimarco, precampionato al top: così si… - ElTrattore : RT @Gazzetta_it: Dimarco, precampionato al top: così si candida a essere il jolly di Inzaghi#Inter - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dimarco, precampionato al top: così si candida a essere il jolly di Inzaghi#Inter - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Dimarco, precampionato al top: così si candida a essere il jolly di Inzaghi#Inter - Gazzetta_it : Dimarco, precampionato al top: così si candida a essere il jolly di Inzaghi#Inter -

90min IT

Il pallone per il colpo di testa di Romelu Lukaku contro il Lione era "solo" da spingere in rete. Una palla con il contagiri con tanto di nome e cognome: Federico. Testa alta, sinistro educato e intesa con il belga già a buonissimo punto. Nove minuti dopo, sempre il 24enne milanese si è ripetuto alla ricerca di Lautaro Martinez: traiettoria ancora una ...Nell'amichevole2022 andata in scena presso il 'Dino Manuzzi' di Cesena, l' Inter non è andato oltre ... su assist di. Al 65 è invece arrivato il definitivo 2 - 2 di Nicolò Barella ... E se fosse Dimarco l'alternativa ideale a Gosens Una palla con il contagiri con tanto di nome e cognome: Federico Dimarco. Testa alta, sinistro educato e intesa con il belga già a buonissimo punto. Nove minuti dopo, sempre il 24enne milanese si è ...Le prime uscite stagionali dell'Inter di Simone Inzaghi hanno fatto emergere i primi dubbi sulla reale affidabilità di Robin Gosens per la sostituzione di Ivan Perisic, volato al Tottenham a parametro ...