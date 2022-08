(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Acqua Campania” haoggi,Campania, ilper l’utilizzo plurimorisorsa idricadi”. Il, approvato lo scorso marzo dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (organo del Ministero delle Infrastrutture eMobilità Sostenibili), rispetta la tempistica prevista per l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta, si legge in una notaconcessionariaCampania per la gestione dell’AcquedottoCampania Occidentale ...

anteprima24 : ** Diga di Campolattaro, consegnato il #Progetto definitivo agli uffici della ##Regione ** - DiegoDeLucaTwit : E' un giorno importante per il nostro territorio: è stato consegnato, presso gli uffici della Regione Campania, il… - ilvaglio1 : Nota di WWF Sannio e Italia Nostra sulla moria di pesci nel Tammaro #wwf #italianostra #moria #pesci #trote #fiume… - ottochannel : Diga Campolattaro: 'Si fa la storia del Sannio' -

anteprima24.it

Nell'uso dell'acqua potabile il Piano prevede interventi sulle dighe, tra cui ladi, in provincia di Benevento, per 525 milioni di euro già finanziati; la riqualificazione della ...E sempre nelle aree interne, uno dei progetti più importanti riguarda ladi, che darà una risposta definitiva anche alle emergenze che riguardano l'area sannita. Altro capitolo d'... Diga di Campolattaro, consegnato il progetto definitivo agli uffici della Regione Un grande piano idrico per la Campania che "renda indipendente la Regione, la prepari ad affrontare eventuali siccità estive e investa per le prossime generazioni". (ANSA) ...«Intanto è bene sottolineare che, grazie a Dio, la Regione Campania non ha avuto nessuna emergenza idrica del livello di quelle vissute dalle regioni del Nord; né per le ...