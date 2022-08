Di Maio usa la Farnesina come ufficio elettorale e riceve Letta per chiedere un collegio sicuro al Pd (Di martedì 2 agosto 2022) Letta stringe l’accordo con Calenda sull’alleanza di centrosinistra basata su poltrone e compromessi al ribasso, poi corre a rassicurare Di Maio sui veti, rimossi, a quanto pare, sulla sua formazione politica varata in tandem con Tabacci. Un incontro “elettorale”, nel quale il ministro degli Esteri ha chiesto rassicurazioni innanzi tutto sul proprio collegio blindato, che si è svolto però in una sede istituzionale, la Farnesina. Di Maio e Letta, il vertice alla Farnesina… Nulla di illegale, ma forse inopportuno, visto che Di Maio siede su quella poltrona grazie a un partito, il M5S, che ha abbandonato dopo la decisione di Conte di sfiduciare il governo Draghi. Inopportuno anche perché il ministero degli Esteri, con una guerra in corso ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022)stringe l’accordo con Calenda sull’alleanza di centrosinistra basata su poltrone e compromessi al ribasso, poi corre a rassicurare Disui veti, rimossi, a quanto pare, sulla sua formazione politica varata in tandem con Tabacci. Un incontro “”, nel quale il ministro degli Esteri ha chiesto rassicurazioni innanzi tutto sul proprioblindato, che si è svolto però in una sede istituzionale, la. Di, il vertice alla… Nulla di illegale, ma forse inopportuno, visto che Disiede su quella poltrona grazie a un partito, il M5S, che ha abbandonato dopo la decisione di Conte di sfiduciare il governo Draghi. Inopportuno anche perché il ministero degli Esteri, con una guerra in corso ...

