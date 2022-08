Di Maio, il logo del nuovo partito? Un imbarazzante plagio: il dettaglio | Guarda (Di martedì 2 agosto 2022) Ha un'ape nel simbolo la nuova creatura del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il suo partito si chiama "Impegno Civico" ed è nato dall'alleanza col Centro Democratico del sottosegretario Bruno Tabacci. Si tratta del partito d'esordio dell'ex grillino ormai di stretta area draghiana, alleato del Pd e presente nel listone progressisti e democratici. Impegno Civico, spiegano i fondatori, sarà una formazione ecologista, proprio per questo è stata scelta l'ape nel simbolo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Ha un'ape nel simbolo la nuova creatura del ministro degli Esteri Luigi Di. Il suosi chiama "Impegno Civico" ed è nato dall'alleanza col Centro Democratico del sottosegretario Bruno Tabacci. Si tratta deld'esordio dell'ex grillino ormai di stretta area draghiana, alleato del Pd e presente nel listone progressisti e democratici. Impegno Civico, spiegano i fondatori, sarà una formazione ecologista, proprio per questo è stata scelta l'ape nel simbolo.

