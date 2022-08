Di Maio blindato dal Pd? Come rosica Calenda: tutto da godere in diretta tv | Video (Di martedì 2 agosto 2022) Scende a patti, Carlo Calenda. Il leader di Azione, alla fin della fiera, si allea con il Pd: l'intesa con Enrico Letta nel pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto. Un'intesa che prevede vincoli molto precisi sui collegi uninominali: tra questi, quello di non candidare ex M5s. Un nome su tutti: Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri contro cui Calenda ha quasi costruito una carriera politica. Sono infatti lunghi anni che lo attacca, giorno dopo giorno, senza soluzione di continuità (con le sue buone ragioni, ammettiamolo). E Calenda è ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, proprio poche ore dopo l'accordo. Ed in queste poche ore si è capito che Di Maio, comunque, dovrebbe trovare la via che lo riporterà al Parlamento: tutto grazie al Pd, che dovrebbe candidarlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Scende a patti, Carlo. Il leader di Azione, alla fin della fiera, si allea con il Pd: l'intesa con Enrico Letta nel pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto. Un'intesa che prevede vincoli molto precisi sui collegi uninominali: tra questi, quello di non candidare ex M5s. Un nome su tutti: Luigi Di, il ministro degli Esteri contro cuiha quasi costruito una carriera politica. Sono infatti lunghi anni che lo attacca, giorno dopo giorno, senza soluzione di continuità (con le sue buone ragioni, ammettiamolo). Eè ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, proprio poche ore dopo l'accordo. Ed in queste poche ore si è capito che Di, comunque, dovrebbe trovare la via che lo riporterà al Parlamento:grazie al Pd, che dovrebbe candidarlo ...

