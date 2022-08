Definire qualcuno “zombie” sui social (come ha fatto Grillo) viola lo statuto M5S? (Di martedì 2 agosto 2022) Risale al 2021 il lavoro che Giuseppe Conte aveva messo giù per dare un nuovo statuto al Movimento 5 Stelle, a quel partito che – già dal simbolo – sembrava rinnovato: non soltanto la scritta e le stelle, ma anche il riferimento al 2050, segnale della prospettiva di lungo respiro che era stata data al progetto. Tuttavia, c’è da chiedersi se l’espressione con cui Beppe Grillo, nella giornata di ieri, ha salutato le persone che, un tempo, erano colonna portante del Movimento 5 Stelle e che adesso sono fuoriusciti dal partito guidato da Giuseppe Conte, possa essere in linea con quanto previsto dallo statuto stesso, relativamente al linguaggio e – soprattutto – al linguaggio utilizzato sulle piattaforme digitali. È un problema di speech e di hate speech. LEGGI ANCHE > La connessione tra l’aumento dell’hate speech in rete e il mese del ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 agosto 2022) Risale al 2021 il lavoro che Giuseppe Conte aveva messo giù per dare un nuovoal Movimento 5 Stelle, a quel partito che – già dal simbolo – sembrava rinnovato: non soltanto la scritta e le stelle, ma anche il riferimento al 2050, segnale della prospettiva di lungo respiro che era stata data al progetto. Tuttavia, c’è da chiedersi se l’espressione con cui Beppe, nella giornata di ieri, ha salutato le persone che, un tempo, erano colonna portante del Movimento 5 Stelle e che adesso sono fuoriusciti dal partito guidato da Giuseppe Conte, possa essere in linea con quanto previsto dallostesso, relativamente al linguaggio e – soprattutto – al linguaggio utilizzato sulle piattaforme digitali. È un problema di speech e di hate speech. LEGGI ANCHE > La connessione tra l’aumento dell’hate speech in rete e il mese del ...

sonospento : RT @la_bongia: Stavo amabilmente chiacchierando con degli amici quando... Quanti followers servono per poter definire qualcuno una twitstar? - huchukato : RT @la_bongia: Stavo amabilmente chiacchierando con degli amici quando... Quanti followers servono per poter definire qualcuno una twitstar? - la_bongia : Stavo amabilmente chiacchierando con degli amici quando... Quanti followers servono per poter definire qualcuno una twitstar? - IlaryElle : Ci provo anche qui. Mio da circa un mese non si nutre. In seguito ha avuto delle convulsioni. Nessun veterinario ar… - t_brux : @VolCasciavit @Smashdevil_19 @Troves_1 Come fai a misurare la sensibilità artistica che è un fattore in gran parte… -