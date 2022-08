(Di martedì 2 agosto 2022) Aurelio De, ospite a Wall Street Italia nella trasmissione Smart Talk, si è concesso ad una lunga intervista, nella quale ha espresso il suo parere sulla situazione attuale del panorama calcistico e sul prossimo, caratterizzato dai Mondiali in Qatar. DeNapoli Calciomercato De: “Il calcio è passione, ma anche industria” Il presidente si è espresso sul calcio inteso come industria e sulla Superlega. “Il mondo del calcio è un mondo cieco, è meglio andare male. Tutti si sono dimenticati del concetto del Fair Play Finanziario. Il calcio è passione, ma anche industria. Se è industria non si può dimenticare, abbiamo lasciato anche lì le istituzioni del calcio a far da padrone per, FIFA e le Leghe. Dovrebbero operare per noi e invece noi siamo i ...

NapoliFCNews : Bernardeschi-Napoli, Il Roma: può arrivare senza cessioni, De Laurentiis propone le stesse cifre di Insigne #Napoli… - junews24com : Ronaldo via dallo United, c'è anche il Napoli (Il Mattino)! Mendes lo propone a De Laurentiis -… -

Spazio Napoli

Michele De, Direttore Dipartimento di Oncologia Senologica e Toraco - Polmonare, ... In prospettiva, attraverso nuove combinazioni, sianche come base per ulteriori sviluppi con l'...Michele De, Direttore Dipartimento di Oncologia Senologica e Toraco - Polmonare, ... In prospettiva, attraverso nuove combinazioni, sianche come base per ulteriori sviluppi con l'... De Laurentiis propone un nuovo campionato: che attacco alla UEFA La Lazio potrebbe perdere Milinkovic-Savic che piace alla Juventus di Massimiliano Allegri alle prese con due infortuni molto pesanti a centrocampo.Le parti potrebbero aggiornarsi presto, per fissare un incontro. La società, però, vuole affrontare anche il discorso Fabian Ruiz: il centrocampista è in scadenza nel 2023 e società come Juventus e Re ...