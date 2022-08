De Ketelaere: “Il Brugge sarà sempre casa mia, contento di questo passo” (Di martedì 2 agosto 2022) Charles De Ketelaere è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Ecco le sue parole d'addio rilasciate ai canali ufficiali del Brugge Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Charles Deè ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Ecco le sue parole d'addio rilasciate ai canali ufficiali del

PietroMazzara : AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles… - lucabianchin7 : Le prime immagini di #DeKetelaere all'aeroporto di Bruxelles, in arrivo al #Milan... - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE L'ACQUISTO DI DE KETELAERE DAL BRUGGE: IL BELGA HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL… - MilanNewsit : Club Brugge, Mannaert: 'Auguriamo ogni successo a De Ketelaere per la sua nuova avventura' - infoitsport : De Ketelaere saluta il Club Brugge: 'Grazie per questi 14 anni, siete stati fantastici' -