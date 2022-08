De Ketelaere al Milan, il saluto del Brugge: “Rendici orgogliosi” (Video) (Di martedì 2 agosto 2022) Charles De Ketelaere è ufficialmente un giocatore del Milan. Il Brugge, su Twitter, ha pubblicato un Video per salutare il suo ex calciatore Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Charles Deè ufficialmente un giocatore del. Il, su Twitter, ha pubblicato unper salutare il suo ex calciatore

AntoVitiello : ???De Ketelaere è arrivato in sede per firmare con il #Milan ??? #DeKetelaere - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - lucabianchin7 : Le prime immagini di #DeKetelaere all'aeroporto di Bruxelles, in arrivo al #Milan... - fradettofanpage : RT @86_longo: De Ketelaere ai canali ufficiali del @acmilan: “Di solito sono un ragazzo molto calmo. Mi sono emozionato molto all’interesse… - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Milan, #DeKetelaere: “Sono calmo, ma ero molto emozionato dell’interesse” #ACMilan #SempreMilan -