De Ketelaere al Milan è l'acquisto più costoso della gestione Maldini-Massara (Di martedì 2 agosto 2022) Charles De Ketelaere è l’acquisto più costoso della gestione Maldini-Massara in rossonero, il primo vero segnale della nuova proprietà RedBird. “Sono fiducioso, proveremo a chiudere”, l’affermazione secca e diretta di Paolo Maldini, solo pochi giorni fa, al termine dell’incontro avvenuto tra le parti a Lugano. Promessa mantenuta. Atterrato in tarda notte a Linate, non è mancato il primo contatto con i suoi nuovi tifosi. Un timido “ciao”, prima di allontanarsi in macchina, direzione hotel Melià. Oltre tremila i presenti, ad attendere “il predestinato”. Una lunga trattativa, iniziata già nell’agosto 2021, grazie a una telefonata tra Dario Simic e Frederic Massara. “Prendilo, ne vedo tanti ogni giorno. Questo è forte”. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 2 agosto 2022) Charles Deè l’piùin rossonero, il primo vero segnalenuova proprietà RedBird. “Sono fiducioso, proveremo a chiudere”, l’affermazione secca e diretta di Paolo, solo pochi giorni fa, al termine dell’incontro avvenuto tra le parti a Lugano. Promessa mantenuta. Atterrato in tarda notte a Linate, non è mancato il primo contatto con i suoi nuovi tifosi. Un timido “ciao”, prima di allontanarsi in macchina, direzione hotel Melià. Oltre tremila i presenti, ad attendere “il predestinato”. Una lunga trattativa, iniziata già nell’agosto 2021, grazie a una telefonata tra Dario Simic e Frederic. “Prendilo, ne vedo tanti ogni giorno. Questo è forte”. ...

