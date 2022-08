Dazn, da oggi 2 agosto al via il nuovo abbonamento: ecco prezzi e nuovi costi da sostenere (Di martedì 2 agosto 2022) Da oggi, martedì 2 agosto, scattano ufficialmente i nuovi piani di abbonamento a Dazn, piattaforma streaming che anche per la stagione 2022/2023 ha acquistato i diritti tv per le partite di Serie A, con sette incontri in esclusiva e tre in co-esclusiva. Come annunciato ampiamente negli scorsi mesi, saranno due le possibilità tra cui potranno scegliere gli utenti. ecco quindi i nuovi prezzi e i costi da sostenere per vedere in diretta il massimo campionato italiano. PIANO STANDARD – Si tratta del piano base, che rispetto allo scorso anno cambia notevolmente: innanzitutto, come era già stato preventivato lo scorso anno, il prezzo sale a 29,99 euro al mese. Ma il cambiamento maggiore, e che ha sollevato molte polemiche, ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Da, martedì 2, scattano ufficialmente ipiani di, piattaforma streaming che anche per la stagione 2022/2023 ha acquistato i diritti tv per le partite di Serie A, con sette incontri in esclusiva e tre in co-esclusiva. Come annunciato ampiamente negli scorsi mesi, saranno due le possibilità tra cui potranno scegliere gli utenti.quindi ie idaper vedere in diretta il massimo campionato italiano. PIANO STANDARD – Si tratta del piano base, che rispetto allo scorso anno cambia notevolmente: innanzitutto, come era già stato preventivato lo scorso anno, il prezzo sale a 29,99 euro al mese. Ma il cambiamento maggiore, e che ha sollevato molte polemiche, ...

Fprime86 : RT @CalcioFinanza: DAZN, da oggi il via ai nuovi prezzi per l’abbonamento nella stagione 2022/23 - sportface2016 : #DAZN, da oggi il via al nuovo abbonamento: i prezzi e i nuovi costi da sostenere - Tammy3Punti : @DAZN_HELP_ITA Qui c'è scritto che da oggi posso fare il cambio abbonamento, ma in realtà ancora non è possibile. Q… - tvdigitaldivide : DAZN, partono da oggi 2 agosto i nuovi piani di abbonamento STANDARD e PLUS - Tammy3Punti : @DAZN_HELP_ITA Ok, ma oggi è 2 agosto e il cambio non si può ancora fare da 'il mio account' ?? -