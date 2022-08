David Beckham spesa folle per le vacanze | per molti uno schiaffo alla povertà

Leggi su chenews

(Di martedì 2 agosto 2022)è finito al centro della discussione. L’ex calciatore sta effettuando delle spese folli durante la sua vacanza. A, tale atteggiamento non è affatto piaciuto. Ledelle personalità più note continuano ad essere sulla bocca di tutte. I più curiosi, infatti, vedono tramite foto e video località davvero importanti. Facile intuire di come certi scenari siano raggiunti tramite unanon indifferente. Quella, però, fatta dallo storico calciatorenon è passata inosservata. Anzi, ha fatto discutere per l’enorme cifra. Fonte Foto AnsaTra le star mondiali,rientra tra i nomi più seguiti ed amati. Non solo per le sue gesta in campo ma anche per ...