Daniella Semaan, la bella moglie di Fabregas sbarca in Italia: la modella si presenta a Como | FOTO (Di martedì 2 agosto 2022) Cesc Fàbregas si è presentato il grande stile, lo spagnolo è pronto per la nuova esperienza con la maglia del Como. L'ex Arsenal è arrivato in Italia con l'obiettivo di confermarsi protagonista, si tratta di un calciatore fortissimo dal punto di vista tecnico ed in grado di fare la differenza nel torneo cadetto. L'ultima stagione del Como è stata positiva, la dirigenza è però ambiziosa e il club si è mosso benissimo sul calciomercato. E' arrivato un calciatore che non ha bisogno di presentazione, Fabregas è sicuramente un lusso per la categoria. Si tratta di un classe 1987 che nel corso della carriera ha conquistato tanti trofei. Lo spagnolo ha indossato maglie molto prestigiose, dall'Arsenal al Barcellona e il Chelsea. L'ultima esperienza è stata con il Monaco, adesso il ...

