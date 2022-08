Damiano dei Maneskin si infortuna durante il concerto a Chicago | riprende a cantare con il ghiaccio sulla spalla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Esplosivi, amati e col trasporto e la goccia di follia della rockstar. Dopo il successo delal Circo Massimo, ihanno apposto la loro inconfondibile firma anche sul ‘Lollapalooza Festival 2022‘, andato in scena a. Al Grant Park, in un bagno di folla, la band romana ha conquistato il pubblico con l’ennesimo show. Zitti e Buoni, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2021, ha aperto le danze. Ilè proseguito, poi, sulle note di I Wanna Be Your Slave (il cui video ufficiale è candidato, nella categoria Best Alternative Video, agli MTV VMAs) eDavid ha chiamato a raccolta il pubblico: “Andiamo giù, giù sulle ginocchia. Vedo qualche cu*o svogliato, ma che ci possiamo fare per questi. Potete prendere la loro maglietta e tirarli giù, così da farli scendere. ...