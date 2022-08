(Di martedì 2 agosto 2022) Un gruppo di ricercatori ha realizzato Baus, il primoad ultrasuoni, grande come un francobollo, che consente di creare immagini ecografiche di qualsiasi organo

LaStampa : Dal Mit il cerotto smart che fa le ecografie. - ITItalianTech : Dal Mit il cerotto smart che fa le ecografie - sofiapisu95 : RT @talk_by_gbsapri: #Ambiente | I 7 innovatori #under35 che combattono il #cambiamentoclimatico scelti dal #Mit #innovazione #clima #tecn… - annamariamoscar : Ecografie in alta definizione a casa propria grazie a questo cerotto grande quanto un francobollo, progettato dal M… - MennatoC : Il Rapporto Sace sulle infrastrutture conferma la bontà della strategia seguita dal Governo per fornire al Paese la… -

MIT

Fondata nel 2009 da Riccardo Gianni (Presidente), GiovanniLago (Amministratore delegato) e Gino Bucciol (Chief Business Development Officer), ai quali si è aggiunto nel 2012 il socio e ...... nel 2017 ho ricevuto un premioCEO di JLR come progetto piu' innovative\o e ispirazionale dell'... Fare un MBA era sempre un mio obiettivo e studiare all'è il sogno di ogni ingegnere. Durante ... Dichiarazione del Ministro Enrico Giovannini a commento del Rapporto Sace | mit Un gruppo di ricercatori ha realizzato Baus, il primo cerotto ad ultrasuoni, grande come un francobollo, che consente di creare immagini ecografiche di ...Marco Molinaro, attualmente Managing Director di Accenture, diventerà Security Lead per Italia, Centro Europa e Grecia (ICEG). Nel nuovo ruolo succede a Paolo Dal Cin, che da maggio è responsabile di ...