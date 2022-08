Dal Kosovo alla Libia | fino a Taiwan | l’effetto a cascata della guerra in Ucraina che può aprire nuove crisi e destabilizzare anche Ue e Nato

(Di martedì 2 agosto 2022) Dal, daalle guerre parallele per petrolio, gas e grano.dell’invasione russa dell’travolge un numero sempre maggiore di aree sensibili del mondo ogni giorno che passa. Che la decisione di Vladimir Putin di scatenare un conflitto con i vicini non potesse essere considerato solo un affare regionale era chiaro fin da subito: per giustificare l’attacco armato, il Cremlino ha subito puntato il dito contro la, nel tentativo mai celato, insieme agli “amici” cinesi, di ridisegnare la mappa del potere mondiale, in cerca di una nuova struttura multipolare che metta finestagionegrande potenza egemone (gli Stati Uniti) iniziata dopo la ...

AlexBazzaro : Attendo i giornalisti, mai stati prima in Ucraina che due giorni dopo pontificavano sull’invasione russa, spiegarci… - GiovaQuez : Spiega il premier kosovaro che “gruppi armati controllati dal governo serbo hanno sparato oggi nel nord del Kosovo” - valenti30146835 : RT @Ingrid85019794: Scusate cosa importiamo dal #Kosovo? Giusto per sapere cosa ci mancherà da domani e cosa aumenterà - NGeniali : RT @LigorioVincent: Il Kosovo ha rinviato al 1 settembre l’esecuzione della legge che vieta l’utilizzo di documenti serbi. La decisione è… - LuigiIvanV : RT @Giorgio_JD78: Avete già tirato fuori dal cassetto la bandiera del Kosovo? Siete pronti arcobalenisti di sto cazzo ad accogliere rifugi… -

Proprio ieri la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha accusato Pristina di "volere l'espulsione dei serbi". Un intervento di Belgrado in difesa delle minoranze ...- Serbia: scontri armati al confine. Rinviati i divieti di utilizzo documenti serbi Roma, 2 ... Su al - Zawahiri c'era un taglia da 25 milioni di dollari offertaDipartimento di Stato Usa. ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l’uomo' (Ezra W. Pound) ...Suonano le sirene nel nord del Kosovo, nella città di Mitrovica, al confine con la Serbia, per le strade si alzano barricate. I reparti della Nato nella zona sono in stato d’allarme. Si teme che oltre ...