Dal forum di Riyadh al messaggio di Arafah | il nuovo impegno per la pace della Muslim World League

ROMA – "Le persone migliori sono quelle che portano il massimo beneficio al resto dell'umanità". Citando le parole del profeta Muhammad, il Segretario Generale della Muslim World League, Mohammed Bin Abdul Karim Al-Issa, rivolgendosi ai pellegrini e ai musulmani di tutto il mondo, ha cosi aperto il sermone dall'alto della collina di Arafah (il Monte della Misericordia, 20 km a est di Makkah), dove pochi mesi prima di morire, nel 632 d.C. il sigillo dei profeti pronuncio il suo ultimo discorso alla comunità dei fedeli. "I principi dell'Islam sono stabili e non contemplano doppie misure. L'Islam ha voluto soltanto il bene per l'intera umanità e ha unito i cuori", ha proseguito Al-Issa. "Grazie a questi valori, la luce dell'Islam ha brillato in tutto il mondo e il suo ...

