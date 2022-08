Da Bin Laden a Zawahiri: i leader jihadisti eliminati dagli Usa (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – L’uccisione di oggi di Ayman al-Zawahiri rimanda alla notte tra il primo e il 2 maggio del 2011 quando il fondatore di al-Qaeda, il saudita Osama Bin Laden, è stato colpito a morte dalle forze speciali americane nel corso della cosiddetta Operation Neptune Spear ad Abottabad, in Pakistan. Il corpo del leader jihadista fu preso in custodia, portato su una portaerei e seppellito nel mar Arabico dopo un breve rito islamico. A dare notizia della sua morte fu l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, come oggi l’annuncio della morte di al-Zawahiri è stato dato dall’inquilino della Casa Bianca Joe Biden. “Oggi è un grande giorno per l’America, il mondo è più sicuro, è un posto migliore perché è morto Osama Bin Laden”, aveva detto un trionfante Obama sintetizzando la gioia degli ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – L’uccisione di oggi di Ayman al-rimanda alla notte tra il primo e il 2 maggio del 2011 quando il fondatore di al-Qaeda, il saudita Osama Bin, è stato colpito a morte dalle forze speciali americane nel corso della cosiddetta Operation Neptune Spear ad Abottabad, in Pakistan. Il corpo deljihadista fu preso in custodia, portato su una portaerei e seppellito nel mar Arabico dopo un breve rito islamico. A dare notizia della sua morte fu l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, come oggi l’annuncio della morte di al-è stato dato dall’inquilino della Casa Bianca Joe Biden. “Oggi è un grande giorno per l’America, il mondo è più sicuro, è un posto migliore perché è morto Osama Bin”, aveva detto un trionfante Obama sintetizzando la gioia degli ...

