Da corsa e da videogioco. I fan potranno mettere alla prova le proprie abilità e le doti motoristiche nell'off road elettrico con Cupra Tavascan XE, proprio come i piloti del team ABT Cupra XE Nasser Al-Attiyah e Jutta Kleinschmidt, nell'ultima versione del gioco Forza Horizon 5. Forza, franchising di videogiochi racing, ...Entro il 2025 Cupra lancerà Terramar, e UrbanRebel. Quest'ultima, basato sulla piattaforma MEB Small del Gruppo Volkswagen, misura 4,03 m. In questa fase la capacità della batteria non è ... Cupra Tavascan XE, il Suv da corsa elettrico nel Campionato Extreme e nel videogioco per Xbox Forza Horizon 5