Covid | studio dimostra che quarta dose vaccino protegge da contagio

(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Più protetti anche dalcon ladianti-. E’ la conclusione di un maximulticentrico israeliano pubblicato su ‘Jama Network Open’ e condotto su 29.611 operatori sanitari. Il lavoro scientifico ha valutato l’impatto del secondo booster di Pfizer/BioNTech sul tasso di infezioni ‘breakthrough’ (cioè in persone vaccinate) in epoca Omicron. Risultato: è emerso che la percentuale di infezioni breakthrough è stata del 6,9% fra le persone vaccinate con 4 dosi, mentre è risultata più alta – cioè del 19,8% – nei vaccinati con 3 dosi. Questi dati, concludono gli autori, suggeriscono che unadiè stata efficace nel prevenire contaginegli operatori ...

DavidPuente : La bufala del dottor Peter McCullough e lo studio dei vaccini che modificano il DNA (smentito dagli autori) - repubblica : Ora c'e' la prova, il Covid e' partito dagli animali vivi del mercato di Wuhan. Lo attesta uno studio pubblicato su… - QdSit : Più protetti anche dal contagio con la quarta dose di vaccino anti-Covid. E' la conclusione di un maxi studio multi… - telodogratis : Covid, quarta dose vaccino protegge da contagio: lo studio - ledicoladelsud : Covid, quarta dose vaccino protegge da contagio: lo studio -

La stessa Kellermayr ironizzava su twitter, descrivendo l'account del suomedico - ...pandemia per i suoi appelli alla vaccinazione in uno dei paesi più reticenti all'immunizzazione anti, ...romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazioneGiuliano Ferrigno politiche un'apertura è arrivata lì si sta tra p d azione più Europa in ...Joe biden in isolamento a causa delha ...(Adnkronos) – Più protetti anche dal contagio con la quarta dose di vaccino anti-Covid. E’ la conclusione di un maxi studio multicentrico israeliano pubblicato su ‘Jama Network Open’ e condotto su 29.Nelle ultime 24 ore sono 64.861 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, a fronte dei 18.813 di ieri e agli 88.221 di martedì scorso; 354.431 i tamponi processati, contro i 105.839 di ieri, con un ...