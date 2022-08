Covid oggi Toscana, 3.493 contagi e 14 morti: bollettino 2 agosto (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.493 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, 433 confermati con tampone molecolare e 3.060 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.342.584 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.239.745 (92,3% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.629 tamponi molecolari e 19.421 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,6% è risultato positivo. Sono invece 4.603 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,9% è ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.493 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 14. I nuovi casi, 433 confermati con tampone molecolare e 3.060 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.342.584 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.239.745 (92,3% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.629 tamponi molecolari e 19.421 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,6% è risultato positivo. Sono invece 4.603 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,9% è ...

