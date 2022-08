Covid oggi Sardegna, 1.873 contagi e 11 morti: bollettino 2 agosto (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1873 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 2 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.782 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (+ 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 172 (+ 2) mentre sono 31.709 i casi di isolamento domiciliare (- 1471). Si registrano 11 decessi: due donne di 53 e 63 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 90 anni e due uomini di 74 e 94, residenti nella provincia di Nuoro; una donna di 90 anni e cinque uomini di 76, due di 85, 86 e 87, residenti nella provincia di Sassari. Lo rene noto la Regione Sardegna L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1873 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 11. I nuovi casi sono stati individuati su 7.782 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (+ 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 172 (+ 2) mentre sono 31.709 i casi di isolamento domiciliare (- 1471). Si registrano 11 decessi: due donne di 53 e 63 anni, residenti nella provincia del Sud; una donna di 90 anni e due uomini di 74 e 94, residenti nella provincia di Nuoro; una donna di 90 anni e cinque uomini di 76, due di 85, 86 e 87, residenti nella provincia di Sassari. Lo rene noto la RegioneL'articolo proviene da ...

