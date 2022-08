(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 8.860 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 29 decessi. I tamponi effettuati sono stati 51.207, per un tasso di positività del 17,3%. I ricoverati negli ospedali sono 1.375 (-24) e quelli in terapia intensiva 50 (-3). Lo riferisce la Regione nelquotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.440, di cui 796 a Milano città. A Bergamo 970, a Brescia 1.147, a Como 464, a Cremona 398, a Lecco 263, a Lodi 274, a Mantova 604, a Monza e Brianza 671, a Pavia 578, a Sondrio 142 e a Varese 735. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere : Nel libro “Sono nato dopo mio figlio” @mda1966 racconta la guarigione dal mieloma. Oggi nel #podcast @Corriere Dail… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - telodogratis : Covid oggi Lombardia, 8.860 contagi e 29 morti: bollettino 2 agosto - radioromait : Covid Lazio, il bollettino di oggi martedì 2 agosto -

Il mercato sta cercando di rispondere a una crescita che ritengo sia stata iniziata dal: non ... dall'all'indomani", e chi può scordare le lunghe file davanti ai negozi specializzati appena ...Dati e numeri della Regione Sono 8.860 i nuovi contagi da coronavirus2 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino- 19 della Regione. Si registrano altri 29 decessi. I tamponi effettuati sono stati 51.207, per un tasso di ...(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "Oggi nel Lazio su 6.065 tamponi molecolari e 27.907 tamponi antigenici per un totale di 33.972 tamponi, si registrano 5.008 nuovi casi positivi (+1.713), sono 18 i decessi (+3 ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...