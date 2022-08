Covid, news. Il bollettino: 64.861 casi e 190 decessi. Tasso positività al 18,3%. LIVE (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 354.431 tamponi. Si registrano 10.245 ricoveri (-282) e 386 terapie intensive (-12). Il segretario della Lega, Matteo Salvini: "Da settembre il nostro impegno sarà superare didattica a distanza e mascherine obbligatorie, ci sono gli impianti di aereazione, usiamoli". In Austria chi è positivo non finisce più in quarantena ma può andare al lavoro, indossando Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi. Biden è ancora positivo ma “continua a sentirsi bene” Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 354.431 tamponi. Si registrano 10.245 ricoveri (-282) e 386 terapie intensive (-12). Il segretario della Lega, Matteo Salvini: "Da settembre il nostro impegno sarà superare didattica a distanza e mascherine obbligatorie, ci sono gli impianti di aereazione, usiamoli". In Austria chi è positivo non finisce più in quarantena ma può andare al lavoro, indossando Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi. Biden è ancora positivo ma “continua a sentirsi bene”

