Covid, news. Il bollettino: 18.813 nuovi casi e 121 morti. Tasso positività al 18% (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle ultime 24 sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 105.839 tamponi. Sono invece 398 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 più del giorno prima, mentre gli ingressi giornalieri sono 36. In Austria, da oggi, chi è positivo non finisce più automaticamente in quarantena, ma può andare al lavoro, indossando però la mascherina Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle ultime 24 sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 105.839 tamponi. Sono invece 398 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 più del giorno prima, mentre gli ingressi giornalieri sono 36. In Austria, da oggi, chi è positivo non finisce più automaticamente in quarantena, ma può andare al lavoro, indossando però la mascherina Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi

LaStampa : Formia, va al Pronto Soccorso con i sintomi di un infarto. I medici le fanno il tampone: “E’ Covid”. La donna torna… - repubblica : Padova, No vax perde posto in lista per trapianto del polmone: 'Non è idoneo per le sue idee paranoiche sul Covid'… - repubblica : Lo scienziato Alessandro Sette: 'Da vaccini e contagi un muro di immunità. Ecco come il Covid grave è quasi scompar… - ParliamoDiNews : Elezioni: Casu, `domani con Letta a via di Portonaccio` #Europeidicalcio #Olimpiadi #GuerraRussiaUcraina #Covid… - ChicoCayetano : RT @CarloSantaroni: @WegaBass parassiti senza dignita Cig Covid in deroga ai fratelli della fidanzata Olivia Paladino dipendenti di una srl… -