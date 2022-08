Covid in Lombardia, 8.860 i nuovi positivi: 970 solo a Bergamo (Di martedì 2 agosto 2022) I dati regionali Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-24). Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 agosto 2022) I dati regionali Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-24).

