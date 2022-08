Covid | 64 861 nuovi casi su 354 431 tamponi e altri 190 morti - Il tasso di positività sale al 18 | 3%

Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Sono 64.861 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i cont… - TelevideoRai101 : Covid, 64.861 nuovi casi e 190 decessi - Violetta_2021 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 64.861 nuovi casi su 354.431 tamponi e altri 190 morti | Tasso di positività al 18,3% #covid #lunedì #minister… - fisco24_info : Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 64.861 casi e 190 morti: L’Ue sigla contratto con Hipra per 250 mln dosi di v… - leggoit : Covid, il bollettino di oggi 2 agosto: 64.861 nuovi contagi e 190 morti -

di Lorenzo Nicolao I dati di martedì 2 agosto. Tasso di positività in leggera crescita 18,3% (ieri 17,8) Sono 64.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 18.813, qui il bollettino). Sale così ad almeno 21.124.644 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...I dimessi e i guariti sono 89.995. Scendono gli ingressi negli ospedali ( - 282) e i ricoveri nelle terapie intensiveNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il tasso di positività è al 18,3%. Sono 386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dodici in più rispetto a ieri ...