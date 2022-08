Covid 19 in Campania | bollettino del 1 agosto | 6 072 positivi

Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - rep_napoli : Covid, in Campania 6.072 nuovi positivi e quattro morti [aggiornamento delle 16:23] - salernotoday : Covid-19: 6.072 nuovi contagi ed altri 4 decessi, il bollettino - VesuvioLive : Covid Campania, aumentano i positivi ma si fanno più tamponi: il bollettino di oggi - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (2 AGOSTO 2022) Ecco l'aggiornamento??… -

Cosi' il presidente della regioneVincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Napoli, ... avevamo 50 - 60 positivi al. - evidenzia De Luca - Il Comune di Salerno si e' fatto carico ...Migranti, De Luca: "Focolaioa bordo della Ocean Viking, stop sbarco" Napoli, 2 agosto 2022 - "Mi dicono che non ce ne sono ... né nel porto di Salerno", così il presidente della Regione, ...Sono 6.072 i nuovi positivi al Covid in Campania su 31mila tamponi processati, continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva ...