CorSport: l'Inter paga 8 milioni a Sanchez per l'addio, il rosso del club sale a 140 milioni (Di martedì 2 agosto 2022) La risoluzione anticipata del contratto di Alexis Sanchez costa all'Inter otto milioni. Il rosso del club sale a 140 milioni, scrive il Corriere dello Sport. "Il club di viale della Liberazione interverrà con un incentivo all'esodo: la cifra, al lordo, si aggirerà sugli 8 milioni (forse qualcosina in meno) e potrà contare sulla tassazione del Decreto Crescita. Cosa comprenderà questa somma? Una parte dello stipendio del 2020-21 che, come Vidal, aveva fatto slittare sull'ultimo anno di contratto e l'incentivo all'esodo. l'Intera somma l'Inter la caricherà sul bilancio 2021-22 che dunque chiuderà con un passivo intorno ai 140

