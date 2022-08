Coronavirus | i dati | 64 861 nuovi casi | 190 morti Positività al 18 | 3%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Sono 64.861 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri (primo agosto) i contagiati erano stati 18.813. Le vittime sono 190, in aumento rispetto alle 121 di ieri. Il tasso diè al 18,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 354.431 tamponi. Sono invece 386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dodici in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.245, rispetto a ieri 282 in meno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.