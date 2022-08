Coronavirus, 190 morti e 64.861 nuovi casi. Il tasso di positività sale dello 0,5%: ora è al 18,3% (Di martedì 2 agosto 2022) Il bollettino del 2 agosto 2022 Sono 190 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 121. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta un incremento di 64.861 positivi, portando il totale degli attualmente positivi a 1.229.707. I ricoveri sono calati di 282 unità. Il tasso di positività è al 18,3 per cento, con un lieve aumento del 0,5 per cento rispetto a ieri, quando era al 17,8 per cento. su Open Leggi anche: La bufala del dottor Peter McCullough e lo studio dei vaccini che modificano il DNA (smentito dagli autori) Campania, De Luca chiude ai migranti: «Non accetteremo sbarchi a Napoli e salerno. Ieri sono arrivati 50 positivi al Covid» Donatella Rettore positiva al Covid, il post che ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Il bollettino del 2 agosto 2022 Sono 190 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 121. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta un incremento di 64.861 positivi, portando il totale degli attualmente positivi a 1.229.707. I ricoveri sono calati di 282 unità. Ildiè al 18,3 per cento, con un lieve aumento del 0,5 per cento rispetto a ieri, quando era al 17,8 per cento. su Open Leggi anche: La bufala del dottor Peter McCullough e lo studio dei vaccini che modificano il DNA (smentito dagli autori) Campania, De Luca chiude ai migranti: «Non accetteremo sbarchi a Napoli erno. Ieri sono arrivati 50 positivi al Covid» Donatella Rettore positiva al Covid, il post che ...

